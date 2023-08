Damage from Hurricane Idalia? How to apply for FEMA assistance.

CROSS CITY, Fla. (WCJB) - Florida homeowners and renters in Citrus, Dixie, Hamilton, Lafayette, Levy, Suwannee, and Taylor counties who had uninsured damage or losses caused by Hurricane Idalia may apply for FEMA disaster assistance.

FEMA may be able to help with temporary lodging, basic home repair costs, or other disaster-caused needs.

There are several ways to apply: Go online to DisasterAssistance.gov, call 800-621-3362 from 7 a.m. to 11 p.m. Eastern Time, or use the FEMA mobile app. If you use a relay service such as VRS, captioned telephone service or others, give FEMA the number for that service.

When you apply for assistance, please have the following information ready:

A current phone number where you can be contacted

Your address at the time of the disaster and the address where you are now staying

Your Social Security Number

A general list of damage and losses

Banking information if you choose direct deposit

If insured, the policy number or the agent and/or the company name

Residents with homeowners, renters or flood insurance should file a claim as soon as possible. FEMA cannot duplicate benefits for losses covered by insurance. If the policy does not cover all disaster expenses, policyholders may be eligible for federal assistance.

Take photos to document damage and begin cleanup and repairs to prevent further damage. Remember to keep receipts from all purchases related to the cleanup and repair.

For an accessible video on how to apply for assistance go to, youtube.com/watch?v=WZGpWI2RCNw.

Los propietarios e inquilinos de Florida en los condados Citrus, Dixie, Hamilton, Lafayette, Levy, Suwannee y Taylor que tuvieron daños o pérdidas no aseguradas a causa del huracán Idalia, pueden solicitar la ayuda por desastre de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

FEMA podría ayudar con alojamiento provisional, gastos básicos de reparación de la vivienda u otras necesidades causadas por el desastre.

Hay varias maneras de solicitar: en línea en DisasterAssistance.gov/es, por teléfono en el 800-621-3362 de 7 a.m. a 11 p.m., hora del Este, o por medio de la aplicación móvil de FEMA. Su usted usa un sistema de retransmisión, como el servicio de retransmisión por vídeo (VRS, por sus siglas en inglés), servicio telefónico con subtítulos u otros, debe proveerle a FEMA el número para ese servicio.

Cuando solicite asistencia, por favor tenga a mano la siguiente información:

Número de teléfono actual donde puedan comunicarse con usted

Dirección al momento del desastre y la dirección donde se encuentra actualmente

Número de Seguro Social

Lista general de daños y pérdidas

Información bancaria si escoge la opción de depósito directo

Si está asegurado, número de la póliza o nombre del agente o la compañía de seguros o la compañía

Los residentes con seguro de propietario, inquilino o de inundación deben presentar una reclamación lo antes posible. FEMA no puede duplicar beneficios por pérdidas cubiertas por su seguro. Si la póliza no cubre todos los gastos del desastre, los titulares de la póliza pueden ser elegibles para recibir ayuda federal.

Tome fotos para documentar los daños y comience la limpieza y las reparaciones para evitar daños mayores. Recuerde guardar los recibos de todas las compras relacionadas con limpieza y reparación.

Para ver un video en español donde se explica cómo solicitar asistencia, visite Tres maneras para solicitar ayuda de FEMA. También puede ver un video accesible en lenguaje de señas americano en inglés sobre cómo solicitar asistencia de FEMA en FEMA Accessible: Three Ways to Register for FEMA Disaster Assistance.

